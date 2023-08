Técnico do Remo comenta vitória sobre o Volta Redonda; confira

O Remo venceu o Volta Redonda na noite de sábado (5) e se manteve fora da zona de rebaixamento da Série C e agora tem chances reais de classificação. Após a partida, o técnico Ricardo Catalá avaliou um pouco da pressão que a profissão traz, depois de semanas conturbadas no Baenão.

"Eu escolhi uma profissão que me oferece apenas o próximo jogo. Não sei onde estarei daqui a uma semana, dez dias ou três meses. Apesar de meu contrato ir até outubro, é incerto onde estarei em outubro, em setembro ou agosto. A vida é assim, e o futebol é dinâmico, com mudanças rápidas constantes. Vivo cada momento, cada partida. Talvez tenha sido mal interpretado quando cheguei falando isso, pois não foco apenas na tabela. Sempre temos a possibilidade de conquistar três pontos, então por que se contentar em 'negociar' apenas um? Gosto de encarar as coisas dessa forma", afirmou Catalá.

O próximo desafio do Remo será contra o Manaus, no Estádio da Colina, no próximo domingo (13), às 16h. Em caso de vitória, com uma combinação de resultados, o Leão Azul se manterá vivo na disputa por uma vaga na próxima fase do Brasileirão Série C. Para acompanhar a cobertura completa dessa partida, veja o Lance a Lance no site de O Liberal.com.