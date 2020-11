Técnico do Remo avalia empate sem gols contra o Botafogo: 'Foi um jogo de muita transpiração, pouca inspiração'

O técnico Paulo Bonamigo reconheceu que a partida entre Remo e Botafogo, na noite desta segunda-feira, foi abaixo do que era esperado.

“Foi um jogo de muita transpiração, pouca inspiração. Normal. As duas equipes se marcaram muito. As organizações defensivas tiveram mais eficiência que as ofensivas. Acho que série c não tem jogo fácil. A gente sabia que o Botafogo vinha de grande jogo do Vila Nova. Tentamos fazer com que o time tivesse dose de equilíbrio. Mas não tivemos contundência ofensiva. Isso nos criou dificuldade grande de chegar ao campo adversário. Foi um jogo muito pegado. Acho que faltou um pouco de dinâmica. Que fomos buscando no decorrer do jogo Queríamos alcançar nosso objetivo, que era vencer, mas hoje não conseguimos”, comentou.

Segundo o técnico do Remo, as mudanças no ataque realizadas nas últimas partidas acabaram prejudicando a formação ofensiva do time. Mas ele garante que o Leão vai estar preparado para conseguir o resultado positivo contra o Manaus no jogo de sábado.

“Nós tivemos nos últimos três jogos pequenas lesões que tiraram a parte ofensiva. Algumas movimentações, colocações de jogadores diferente. O Tcharlles machucou, o Helio ficou de fora. No outro jogo não estávamos com o Wallace, Eduardo Ramos, Salatiel. O ataque foi um setor bastante afetado em função das mudanças e até pelo desgaste e sacrifício da competição. Nesta semana vamos resgatar alguns para o jogo que será importante contra o Manaus”, garantiu Paulo Bonamigo.