Técnico do Remo avalia empate com o Goiás: 'Não merecíamos sair com a derrota'

O Remo conquistou um ponto importante na noite de terça-feira (11), contra o Goiás. Apesar disso, o placar de 1 a 1, para o técnico do Leão, Felipe Conceição, foi pouco pelo o que aconteceu dentro de campo. Para o treinador, foi importante a resposta após a má impressão deixada contra o Operário:

"Foi um grande resultado e o que fica é voltar a ter [bom] desempenho. Voltamos a jogar no padrão e disciplina tática que construímos. Não merecíamos sair com a derrota. Enfrentamos uma grande equipe, que é postulante ao título e jogamos de igual para igual. Dar essa reposta depois da partida contra Operário-PR, me deixa feliz", avaliou Felipe.

Confira a entrevista completa de Conceição:

Remo superior:

"O resultado foi justo, mas a maior parte do tempo, o Remo foi superior. Criamos as melhores chances no primeiro tempo, poderíamos ter saído na frente. Por tudo o que fizemos em campo, deveria ser empate ou vitória do Remo"

Segundo tempo:

"A gente continuou sendo agressivo. O adversário conseguiu criar chances no erro nosso. Empurrou um pouco a gente para trás, o que é normal, por jogar fora de casa. Mas em nenhum momento o Goiás foi superior a nós. A maior parte foi a gente que dominou, seria injustiça [se perdesse]".