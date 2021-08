Nicolas! Remo sofre com 'lei do ex-rival', mas busca empate contra o Goiás pela Série B

O Remo empatou com o Goiás por 1 a 1 na noite desta terça-feira (10), no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B. Os gols do jogo foram marcados por Renan Gorne, para o Remo; e Nicolas, para o Goiás. Com o resultado, a equipe de Belém somou um primeiro empate sobre o comando do técnico Felipe Conceição.

Agora, o Remo é o 13º colocado da Série B, com 20 pontos. A equipe azulina já soma cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas na competição. A próxima partida do Leão Azul pela Segundona será na sexta-feira (13), contra o Vasco, às 21h30, no estádio do Baenão, em Belém.

