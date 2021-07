Sondado pelo Remo, atacante fecha com o Náutico para o restante da Série B

O Remo esteve em contato com o atacante Caio Dantas, de 28 anos. Esse “namoro” vem desde 2020, quando o Leão Azul tentou a contratação do jogador, porém ele preferiu ficar no Sampaio Corrêa-MA. Agora em 2021, um novo contato ocorreu, porém o atacante fechou com o Náutico-PE, segundo o site “Ne45”. O jogador também esteve próximo de fechar com o Paysandu em 2019.

O clube pernambucano espera o jogador se desvincular do clube chinês Guangzhou City, porém as bases salariais já foram acertadas e um grupo de empresários irá pagar os vencimentos do atleta no Timbu.

Saiba mais

Paysandu negocia com jogadores que atuaram no Botafogo-SP em 2018

Caio Dantas foi destaque do Sampaio Corrêa-MA na Série B 2020, quando marcou 17 vezes e chega ao Náutico para substituir o atacante Kieza, que sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles e ficará de fora do restante da Série B. Antes ele já tinha atuado pelo Água Santa-SP, Boavista-RJ, Cuiabá-MT, Botafogo-SP e América-MG.