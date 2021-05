Série B: Remo leva vantagem em confrontos diante do CRB; veja os números

Está chegando a hora da estreia azulina na Série B após 14 anos longe da competição. O primeiro jogo do Leão na Segundona será contra o CRB-AL, fora de casa, neste sábado (29), às 16h, no Estádio Rei Pelé. A equipe paraense tenta a sua primeira vitória no Brasileirão e também ampliar a vantagem diante dos alagoanos.

No confronto entre as equipes, o Remo possui mais vitórias. Na história foram 13 partidas, todas oficiais, com cinco vitórias do Time de Periçá, cinco empates e três vitórias do CRB. Mas jogando em Maceió (AL) o Remo possui apenas um triunfo, ocorrido em 1999, pela Série B, com gols marcados por Júlio César e Scott, para o clube paraense. Os três pontos nesta partida garantiu a permanência do Leão Azul na Segunda Divisão do futebol Brasileiro.

VEJA OS CONFRONTOS ENTRE REMO X CRB NA HISTÓRIA

19.11.1972 – CRB 1 x 1 Remo – Brasileiro-Nacional

30.05.1980 – Remo 1 x 0 CRB – Brasileiro – Taça de Ouro

30.10.1999 – CRB 1 x 2 Remo – Série B

20.08.2000 – Remo 1 x 1 CRB – Copa João Havelange

06.09.2001 – CRB 2 x 0 Remo – Série B

31.10.2001 – Remo 5 x 1 Remo – Série B

14.09.2002 – Remo 1 x 1 CRB – Série B

21.09.2003 – CRB 2 x 2 Remo – Série B

16.05.2004 – CRB 1 x 1 Remo – Série B

26.08.2006 – Remo 1 x 0 CRB – Série B

25.11.2006 – CRB 2 x 1 Remo – Série B

30.06.2007 – CRB 3 x 1 Remo – Série B

02.10.2007 – Remo 1 x 0 CRB – Série B