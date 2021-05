O último confronto entre Remo x CRB-AL ocorreu no dia 2 de outubro de 2007, pela Série B, no Mangueirão. O Remo venceu por 1 a 0, gol do artilheiro Fábio Oliveira.

+ Série B: Remo leva vantagem em confrontos diante do CRB; veja os números

VEJA AS FOTOS DA PARTIDA