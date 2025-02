Será? Última vez que o Remo venceu o Rainha das Rainhas o Leão conquistou acesso e título brasileiro

O final de semana foi de tensão dentro e fora das quatro linhas. Dentro de campo o Remo x Paysandu fizeram o primeiro clássico do ano, com empate em 1 a 1. Já fora dele foi de rainha das Rainhas do carnaval paraense, concurso promovido pelo Grupo Liberal e que iniciou no ano de 1947 e que dura até hoje. E no sábado (22), o Remo, um dos mais tradicionais do concurso, levantou o troféu de Rainha das Rainhas, com a candidata Lohanne Lima. A última vez em que o Leão Azul tinha conquistado o concurso foi em 2005, ano em que o clube conquistou o título Brasileiro no futebol.

Na temporada de 2005 o Remo comemorava o seu centenário, porém, no futebol, o clube amargava pela primeira vez o rebaixamento para a Série C, então última divisão do futebol brasileiro. Mas o ano iniciou com o Remo, tradicional clube paraense, levantando o troféu do Concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, com a candidata Paula Diocesano.

Já no futebol, o Remo conseguiu avançar no Campeonato Brasileiro. Nesta mesma temporada, o Remo obteve uma média de mis de 30 mil torcedores por jogo na Série C, uma das maiores do país e a torcida azulina recebeu a alcunha de “Fenômeno Azul”. Foi então que o Remo, mesmo com as dificuldades da época, conseguiu atravessar o país e na cidade de Novo Hamburgo (RS), conseguiu vencer o time local por 2 a 1 e conquistar o acesso à Série B e o título do Campeonato Brasileiro da Série C, maior conquista do clube.

Em entrevista à Rádio Liberal +, ainda no hotel, antes do clássico Re-Pa de domingo, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou da conquista azulina no Rainha das Rainhas e afirmou que, os quatro últimos títulos que o clube obteve no concurso, ele sempre esteve com função diretiva dentro do Leão Azul.

“Realmente tivemos uma conquista. Quero dizer que [o Rainha das Rainhas] foi o primeiro título que conquistei quando entrei no Remo. Eu era diretor social em 1982, foi nosso primeiro título com a Rainha Elba e de lá pra cá, todas as vezes que estamos em um cargo no clube, temos conquistado [o Rainha das Rainhas]. Os quatro últimos títulos do Remo [Rainha das Rainhas] conquistados pela Elba, Gerusa, Paulinha e Lohanne, estive em função dentro do clube e é uma satisfação muito grande”, disse.

E aí? Será que o Remo vai mesmo repetir a temporada 2005, quando Tonhão era vice-presidente e o Remo venceu o Rainha das Rainhas e o Campeonato Brasileiro?