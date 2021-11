Sentiu a pressão? Remo possui baixo rendimento jogando com a presença da torcida na Série B

O Remo vive um dilema jogando ao lado do seu torcedor. Desde que a presença de público foi liberada no Baenão, o Remo só conseguiu uma vitória na Série B, em quatro partidas disputadas na competição. E os jogadores são questionados pelos torcedores nas redes sociais.

De 12 pontos disputados no Baenão com o torcedor nas arquibancadas, o Leão Azul conseguiu quatro. Três deles na vitória diante do Náutico-PE, com um gol no último minuto de Jefferson, na partida que marcou o retorno dos torcedores ao Baenão. O outro ponto foi no empate sem gols diante do Coritiba. Os dois últimos jogos foram duas derrotas, para a Ponte Preta-Sp e para o Londrina-PR, ambos por 1 a 0.

O lateral-direito Thiago Ennes foi questionado por torcedores em seu perfil no Twitter, que perguntaram os motivos da equipe não apresentar um bom futebol jogando em casa.

“Qual o problema de vocês jogando com a torcida no Baenão?”

“Tá difícil, Thiago. Vocês não produzem nada com a torcida! Acho que tá na hora de vocês jogarem de portões fechados”

“O Remo não sabe jogar com torcida”

“Calo na vista. Lástima no Baenão. Time do Remo não sabe realmente jogar com a torcida”

“Remo tinha uma boa campanha em casa, foi só começar a lotar o Baenão que começou essa sacanagem”

Além do Remo não ter um bom aproveitamento nos jogos com torcida, o time não vem rendendo o esperado pelo torcedor. Muitas cobranças pedindo “raça” e vaias para o meia Felipe Gedoz, são recorrentes. O jogador foi substituído contra o Londrina e foi bastante vaiado pelo torcedor. Para piorar o rendimento azulino em casa ao lado do Fenômeno Azul, o time só marcou apenas um gol em quatro partidas pela Série B.