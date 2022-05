Sem Bruno Alves, Remo é escalado para a partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil

O Remo divulgou a escalação da equipe titular para a partida contra o Cruzeiro, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. Ambas as equipes duelam por uma vaga nas oitavas de final nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

A grande novidade da escalação azulina fica por conta da saída de Bruno Alves da equipe titular. O jogador, que deu lugar a Fernandinho, com a camisa 92, era o segundo artilheiro do time na temporada e esteve entre os principais jogadores da equipe no Parazão 2022.

Além disso, volta a equipe o volante Marciel. O jogador substitui o atacante Rodrigo Pimpão, que já disputou esta edição da Copa do Brasil pelo Operário-PR e, por isso, não pode defender o Leão no torneio.

Veja a escalação completa do Remo:

Quem também divulgou a escalação para o duelo pela Copa do Brasil foi o Cruzeiro. Confira:

Remo e Cruzeiro terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.