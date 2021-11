Secador ligado! Complemento da rodada da Série B pode fazer o Remo perder posições

Alguns resultados na rodada não favoreceram o Remo na Série B. A derrota em casa para o Londrina-PT, concorrente direto na luta contra o rebaixamento e o triunfo do Brusque-SC contra o Náutico, ligou o “sinal de alerta” no Baenão. Mas a rodada ainda não terminou e nesta quarta e quinta-feira, o Remo também terá que “secar” os concorrentes.

O Leão estará de olho em duas partidas que ocorrem hoje e envolvem times que lutam pelo G4 e adversários que brigam para não cair. Na noite de hoje, o Coritiba-PR recebe o Operário-PR, às 18h30, no Couto pereira. Uma vitória do Coxa segura o Fantasma, que continuará atrás do Leão na tabela.

A outra partida desta quarta que interessa ao Remo é Botafogo x Confiança-SE, que jogam às 19h, no Rio de Janeiro. Uma vitória botafoguense afunda de vez o clube sergipano na zona de rebaixamento.

Na quinta-feira (4), no fechamento da rodada, o Remo vai “ligar o secador” novamente. O CRB-Al recebe o Sampaio Corrêa-MA, no Estádio Rei Pelé. Um triunfo do time regateano ajuda o Remo, já que o Sampaio está colado ao Leão na tabela.