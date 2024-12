Sávio fala sobre expectativa para Série B e elogia Rodrigo Santana: "Bom treinador"

Em pré-temporada, o lateral-esquerdo do Remo Sávio se destacou como uma peça importante no esquema adotado pelo treinador Rodrigo Santana na reta final da Terceirona. Com o time focado na Série B, o jogador ressaltou que a equipe está trabalhando duro para iniciar o ano com força total e chegar embalada na principal competição de 2025.

"Já joguei três Séries B no Brasil e uma em Portugal. Sei que não é nada fácil, mas nada é impossível. Se queremos alcançar o objetivo, que é a Série A, temos que somar o maior número de pontos possível fora de casa e fazer o nosso trabalho dentro de casa, que é vencer", afirmou o lateral.

"Agora, vem o estadual e precisamos nos concentrar. Quem estiver bem física e mentalmente vai sair na frente. Devemos trabalhar com tranquilidade, sem peso", completou Sávio.

O jogador tem sido versátil no esquema com três zagueiros implementado pelo técnico Rodrigo Santana. Sávio destacou que está disposto a mudar de posição, se necessário. Além disso, ele elogiou o treinador e o trabalho que vem sendo desenvolvido.

"Acho que o nosso time se encaixou muito bem na formação que o professor pediu, com três zagueiros, e tem funcionado. O que ele precisar que eu faça em campo, se for para ajudar o time, eu vou fazer. Ele é um bom treinador, não é à toa que renovou. Espero que possamos ser muito felizes juntos aqui no Remo", declarou o jogador.

Sávio foi um dos atletas que renovaram contrato com o Leão Azul para a próxima temporada. Apesar de ter feito apenas oito partidas com a camisa do clube, todas como titular, ele agradou à comissão técnica.

O Remo ainda está montando o elenco para 2025. Alguns reforços já foram anunciados, mas outros nomes devem surgir ao longo das próximas semanas. O clube fará a abertura do Campeonato Paraense no dia 18 de janeiro, contra o São Francisco, no Mangueirão. Esta será a primeira competição do ano para a equipe.