Novo zagueiro do Remo mostra confiança no projeto 2025: 'Oportunidade da minha vida'

A quinta-feira (19) foi agitada no retiro azulino. Contando com boa parte do elenco, o técnico Rodrigo Santana dirigiu uma longa atividade, com ênfase nas partes física, técnica e tática. Na ocasião, ele pode observar de perto os novos contratados, entre eles um defensor que chega apostando tudo no sucesso azulino: o zagueiro Lucão. Aos 31 anos e de volta ao futebol brasileiro, o defensor espera engrenar na carreira, valendo-se do próprio grupo e do peso da camisa azulina.

Embora não seja um atleta jovem, Lucão segue traçando metas ousadas na carreira, que passam necessariamente pelo bom futebol que espera apresentar na temporada de 2025. "Tenho como característica marcante ser resiliente. Sou um zagueiro muito determinado. Vocês podem esperar profissionalismo ao máximo da minha parte. Não é exagero dizer que essa é a oportunidade da minha vida, mesmo com 31 anos. Muitos jogadores estão surgindo depois dos 30 e eu espero ser um desses", garante.

Antes de acertar com o Leão Azul, Lucão passou quatro anos entre Malta e Indonésia. Segundo ele, foi um período desafiador, sobretudo quando veio a pandemia, mas a confiança no destino deu as caras e o jogador simplesmente "vibrou" com a nova oportunidade no Brasil. De quebra, ele teve o auxílio luxuoso de ninguém menos que Maico Gaúcho, ídolo do clube na década de 2000, até hoje lembrado como um dos últimos grandes meias que passaram pelo Remo.

"Quando iniciaram os processos de negociação, muitas pessoas mandaram mensagem falando da paixão da torcida. É uma camisa muito pesada. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Maico Gaúcho, que foi meu treinador no Luverdense. Ele jogou aqui e me falou as melhores coisas. A torcida é apaixonada, mas é justa. Eu espero que consiga agradar", prossegue, garantindo que está ansioso para entrar em campo pelo time azulino.

"A expectativa é a melhor possível. Toda vez que a gente vai estrear no campeonato por um time grande, como o Remo, a gente sente aquele frio na barriga, mas temos que continuar trabalhando, sendo profissional, esperando as melhores coisas para a temporada que está por vir".