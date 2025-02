Revelação do Remo, Kadu fala sobre renovação e destaca apoio do time: 'Me deixam bem tranquilo'

O jovem lateral do Remo, Kadu, vive a sua primeira temporada como profissional de fato. O jogador subiu das categorias de base do clube em 2024, mas, por conta de uma lesão, o atleta só fez sua estreia nesta temporada e tem surpreendido positivamente pela desenvoltura em campo. Na última terça-feira (11), o Leão Azul renovou o contrato com a revelação do time. Agora, o vínculo vai até 2027. Em entrevista coletiva, Kadu falou sobre o momento que está na carreira.

"Fiquei muito feliz com a minha renovação. Eu já tinha como objetivo renovar com o Remo e estou muito feliz com essa renovação até 2027, para continuar jogando no clube", declarou o jogador. "É um momento muito bom que estou vivendo, podendo jogar de titular, tendo oportunidade. É muito importante para mim poder adquirir experiência e para minha formação, para o meu início de carreira", disse.

O lateral fez sua estreia com a camisa do Remo na abertura do Parazão, contra o São Francisco, no Mangueirão. Na partida, o atleta atuou bem solto pela direita e contribuiu para um dos cinco gols do Leão naquele jogo. Além disso, nos outros jogos, Kadu tem se saído muito bem, figurando entre os titulares. A maturidade e tranquilidade em campo vêm, segundo ele, da confiança repassada pela equipe.

"Eles me deixam bem tranquilo para jogar, tanto que o Rodrigo Santana, no dia da minha estreia, falou para mim que eu podia ter liberdade total no campo, que tinha confiança. Então, isso me deixa, com certeza, mais leve", destacou o lateral, que também falou da importância da experiência dos outros jogadores e da comissão para a sua formação.

"Isso me motiva a cada dia, poder estar com jogadores mais experientes, eles me motivando, me ensinando também, isso é muito bom para mim. É uma comissão que me acolheu muito, que sempre me ensina, que está sempre indo dia a dia para ajudar, então sou muito grato pela comissão do Clube do Remo hoje", completou.

Até o momento, o lateral-direito fez quatro jogos, todos no Campeonato Paraense. Kadu ficou de fora apenas da partida contra o Capitão Poço, que terminou empatada por 2 a 2, e do duelo contra o São Raimundo-RR, na Copa Verde, onde o Leão Azul foi eliminado. O próximo compromisso do Remo será no domingo (16), às 17h, no Mangueirão, contra o Santa Rosa.