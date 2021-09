Remo x Náutico: reunião com clube, FPF e órgãos define logística de trânsito e segurança do jogo

A volta dos torcedores aos estádios do Pará já na próxima sexta-feira (24), no jogo entre Remo x Náutico-PE, pode mexer no trânsito no entorno do Estádio Baenão. Uma reunião está marcada para esta quarta-feira (22), às 17h, no auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), com representantes do Remo, Federação Paraense de Futebol (FPF), além de vários órgãos de segurança do Estado e do município.

O vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, conversou com a equipe de OLiberal e informou sobre o que será debatido.

“É uma reunião importante, pois será planejada tudo o que foi citado no protocolo de segurança, como barreiras de fiscalizações, se o transito será ou não alterado próximo ao estádio, contingente de policiais”, disse, Bororó.

O dirigente citou que é necessário ter os 15 dias de ciclo da segunda dose da vacina. Bororó fez um pedido ao torcedor que não tive com ingressos do jogo e que também não esteja apto a entrar no estádio, que não vá para próximo do Baenão.

“O torcedor precisa portar a sua carteira de vacinação em mãos com um documento e que cumpra os 15 dias de ciclo. É importante também que o torcedor que não esteja apto a entrar no Baenão, que ele não vá para próximo do estádio, para que evite aglomerações. É um evento-teste e esse tipo de comportamento pode prejudicar o clube e a retomada dos jogos em Belém”, finalizou.