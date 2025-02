Remo volta aos treinos nesta quarta-feira com desfalques e de olho no Re-Pa de domingo

Líder do Campeonato Paraense, o Clube do Remo terá, no próximo domingo (23), o desafio mais importante deste início de temporada. A partida contra o Paysandu é daquelas que coloca em cheque o investimento ousado feito pela diretoria mirando a temporada de 2025. Após o retorno à Série B, o clube montou um elenco pesado, com altos salários e uma distância técnica considerável para a maioria dos adversários. Mas contra o Paysandu, no entanto, o "buraco é mais embaixo" e o time precisará provar na prática que tem cacife para se credenciar ao título estadual.

No final de semana, o time conseguiu uma vitória magra sobre o Santa Rosa, que anda nas últimas posições do Parazão. O resultado não agradou muito a torcida e nem o técnico Rodrigo Santana, que terá uma semana inteira para ajustar o elenco, promover mudanças, eliminar erros e montar a onzena principal com pelo menos dois desfalques importantes: os meias Guty e Dener estão fora de rota, ambos entregues ao Departamento Médico. O primeiro sofreu lesão Grau I do reto anterior da coxa direita, enquanto o segundo ainda se recupera de uma fratura exposta no nariz, adquirida durante o jogo contra o São Raimundo, pela Copa Verde.

Apesar dos desfalques, o time também tem o que celebrar. O atacante Gabryel Martins, de 23 anos, foi apresentado pelo Leão na última sexta-feira, após passagem pelo Muharraq SC, do Bahrein, e está apto para os jogos. O atacante é parte dos reforços prometidos pelo departamento de futebol do clube, inclusive com o registro no BID já confirmado. Recentemente, outro que fez sua estreia pelo Leão Azul foi o zagueiro Klaus, uma das peças que podem surgir na parte defensiva. Contra o Santinha, ele compôs a defesa ao lado de Rafael Castro, tendo ainda Kadu e Sávio nas laterais.

Na defesa, além da dupla do último jogo, Reynaldo e Ivan Alvariño também correm por fora por uma vaga ou como opções para o segundo tempo. No meio-campo, no entanto, estão as maiores dúvidas. Sem Dener e Guty, Santana também precisa resolver a situação de Pavani, pendurado com dois cartões amarelos. O jogador não vem fazendo boas partidas, assim como Jaderson, expulso na derrota para o São Raimundo, pela Copa Verde. O segundo, no entanto, tem uma variação tática mais ampla dentro da proposta do treinador.

Mais à frente, Pedro Castro tende a ser mantido entre os titulares, fazendo a ligação direta com os atacantes de lado, caso de Adaílton e Maxwell. Na frente, é provável que a briga esteja entre Ytalo e Felipe Vizeu. Ambos travam uma disputa equilibrada, com diferença mínima pesando para o lado de Vizeu. Em sete jogos ele marcou duas vezes, enquanto o seu concorrente assinou um gol. Apesar dos números acanhados, o Remo é dono do melhor ataque, com 16 gols, que será devidamente testado diante do maior rival.