Veja a classificação do Parazão 2025 às vésperas do clássico Re-Pa

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Independente de Tucuruí, o Paysandu seguiu na perseguição ao Remo pela liderança do Campeonato Paraense de 2025. Atualmente, o Papão tem 13 pontos conquistados e está três atrás do Leão Azul, que está na ponta da tabela desde a primeira rodada.

Não perder o adversário de vista é importante já que as equipes terão um confronto direto na próxima rodada. No domingo (23), o Mangueirão recebe o clássico Re-Pa, às 17h. Para ultrapassar o maior rival na tabela, o Paysandu deverá vencer o clássico e tirar uma diferença de oito gols de saldo. Qualquer outro resultado mantém o Remo na ponta da tabela.

Veja abaixo a classificação do Parazão 2025:

Regulamento

O campeonato estadual será disputado pelas 12 equipes, dividas em três grupos (os times do mesmo grupo não se enfrentam), de quatro equipes, que duelam em turno único. Os oito primeiros colocados da classificação geral avançam para as quartas de final. As quartas e semis serão disputadas em jogo único. Já a final segue no formato de ida e volta.

Assim como em 2024, a Copa Grão Pará será disputada simultaneamente com o Parazão, sendo que os eliminados nas quartas de final (5°, 6°, 7° e 8° colocados), estarão na primeira fase da disputa, enquanto que aqueles que saírem na semifinal entrarão na segunda fase da copa estadual.