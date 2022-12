Remo vence Parazão feminino com 100% de aproveitamento e iguala marca histórica de 2004; veja mais

Ao golear o Paysandu na última terça-feira, por 4 a 0, o Clube do Remo conquistou o bicampeonato paraense de futebol feminino, afastando de vez a sombra da Esmac, que reinou absoluta entre os anos de 2016 e 2020. Além de assumir o protagonismo no futebol feminino, o Leão Azul conseguiu um outro feito invejável: ser campeão 100%. Foram 14 vitórias em 14 partidas, marca alcançada apenas uma vez no futebol profissional azulino, mais precisamente há 18 anos.

Em 2004, o Clube do Remo também levou em campo o bicampeonato estadual, sem contar que estava na Série B e preparava um time de olho no acesso à Série A. Naquele momento, Givanildo Oliveira era o nome central na condução do elenco, mas um desentendimento com a diretoria fez o treinador desistir do Remo, deixando a vaga aberta para Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco", assumir o seu primeiro grande desafio na condição de técnico.

“O Paysandu tinha disputado a Libertadores, estava na Série A e existia um certo ar de soberba, mas soubemos trabalhar tudo isso. Os clássicos contra o Paysandu fomos muito bem, sofremos quando tínhamos que sofrer, mas do nosso lado tínhamos o Gian, que foi um jogador formidável. Ele desequilibrava a nosso favor”, lembra Agnaldo, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, em abril de 2020.

Gian ou o "Príncipe", foi o herói da conquista de 2004.

Gian, também conhecido como o "Príncipe", foi o principal jogador daquele elenco. Encerrou a temporada com nove gols e, embora não tenha sido o artilheiro do Parazão, foi o principal jogador daquela época. Até hoje é lembrado como um ídolo na torcida azulina e um carrasco do maior rival, anotando um dos gols da vitória por 2 a 0, que deu ao Remo o título do Parazão com 100% de aproveitamento.

Hoje, em pleno 2022, ano da tecnologia, o Leão Azul volta a repetir o feito, desta vez no futebol feminino, e novamente em cima do maior rival. No placar agregado, o Remo venceu o Paysandu por 9 a 1 e garantiu o bicampeonato, com direito uma nova protagonista, a atacante Musa, dona de 19 gols neste Parazão, três deles na goleada sobre o maior rival. O campeão invicto deste torneio, com 100% de aproveitamento - 14 jogos e 14 vitórias -, garantiu a vaga no Brasileirão Série A3 de 2023.

As semelhanças do Remo feminino de 2022 com o grupo masculino de 2004 são bem consistentes; ambos tiveram suas conquistas a partir de um grupo forte e unido, com lideranças dentro e fora das quatro linhas, além de uma ofensividade técnica acima da média.

Natália Musa, 27 anos e ídolo no futebol feminino do Remo.

O Remo de 2004 conseguiu 14 vitórias em 14 partidas, marcou 37 gols e sofreu nove. Terminou o Parazão com 10 pontos a mais que o segundo colocado, ou seja uma campanha irretocável, coroada com o bicampeonato em uma época particularmente difícil, diante da ascensão meteórica do maior rival, que vinha de uma Libertadores dois anos antes e se colocava entre os grandes do país, na Série A do Brasileirão.

O Remo de 2022 é bem parecido com aquele grupo. Foram 14 vitórias em 14 partidas, um total de 61 gols marcados e apenas quatro sofridos, um saldo positivo de 57 gols. Os números em relação aos adversários são esmagadores, provando que o planejamento quando bem executado, traz frutos até mais do que o necessário.