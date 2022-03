Remo vence o Paysandu nos pênaltis e é campeão do Torneio Graciete Maués de futebol feminino

O Torneio de Futebol feminino Graciete Maués foi realizado na manhã deste domingo (13), no Estádio Francisco Vasques, em Belém. A competição marcou a abertura do calendário do futebol feminino no Estado e terminou com as meninas do Remo vencendo o Paysandu nos pênaltis e levantando a taça.

Remo, Paysandu, Esmac, Cabanos, Terra Alta e Tiradentes participaram da competição que teve um tempo de jogo menor, de apenas 30 minutos. A Esmac, por estar participando do Brasileirão A1 atuou com sua equipe Sub-17.

A dupla Re-Pa chegou à decisão. No tempo normal empate em 1 a 1 e o título foi decidido nas cobranças de pênaltis, com as meninas do Leão levando a melhor pelo placar de 2 a 1. O diretor de futebol de base do Remo, Marcelo Bentes, falou da conquista e informou que o Remo passa por uma reformulação no elenco.

“É mais uma conquista para o Remo, de um trabalho árduo e quem vem dando certo. Terminamos 2021 conquistando título e iniciamos 2022 com mais uma taça e vamos atrás de coisas maiores, hoje tivemos várias atletas jovens, entre 17 e 18 anos, buscamos algumas no interior do Estado e essa renovação será muito importante para a equipe”, disse.

O diretor do departamento de futebol feminino da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ivanildo Costa, citou a importância da valorização da modalidade e que o departamento veio para ficar.

“O torneio marca o início do novo futebol feminino paraense. É um marco, ele será acrescentado no calendário e o esporte precisa ser valorizado, ter mais competições e dar oportunidades às meninas. Foi criado o departamento de futebol feminino na FPF e quem quer que seja eleito, deverá zelar e manter o departamento”, finalizou.