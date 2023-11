Remo vence Cruzeirão por 19 a 0 pelo Parazão feminino

O Remo não tomou conhecimento do Cruzeirão e goleou a equipe por 19 a 0, em partida realizada nesta quarta-feira (22) pela nona rodada da primeira fase do Parazão Feminino. Os gols do massacre azulino foram marcados por Loura Soure (5x), Musa (4x), Nathi (2x), Ray (2x), Giovana Marreiros (3x), Amanda, Du e Ingrid.

Com o resultado, o Leão Azul confirmou sua classificação para o segundo turno do campeonato e ainda se mantém na liderança da competição com 23 pontos. O técnico da equipe azulina, Mercy Nunes, comemorou a goleada e a classificação da equipe para a próxima fase.

‘Essa avalanche de gols é resultado de um trabalho em que a gente tem insistido bastante, que é o jogo vertical em busca do gol a todo momento. Agora é esperar o nosso adversário do segundo turno e começar a trilhar o caminho para o tricampeonato‘, afirmou o treinador.

O Clube do Remo só volta a campo no próximo dia 02 de dezembro, no confronto entre o Cabanos pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense feminino.