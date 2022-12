Remo: veja fotos exclusivas da conquista do Parazão Feminino sobre o Paysandu

O Remo conquistou o terceiro título do Campeonato Paraense Feminino de Futebol na última terça-feira (20) e com grande estilo. A equipe azulina goleou o Paysandu mais uma vez, no clássico Re-Pa, por 4 a 0. Com isso, o Leão levantou a taça após vencer a decisão por um agregado de 9 a 1.

Confira fotos exclusivas do título do Remo, que garantiu uma vaga ao clube no Campeonato Brasileiro Série A3 de 2023. Veja abaixo!