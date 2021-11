Remo: torcedores citam vendas de ingressos para cambistas e reclamam de desorganização

Em menos de 12 horas, todos os 6.896 ingressos referentes a 50% da capacidade do Baenão foram vendidos para o jogo entre Remo x Confiança-SE, pela Série B do Brasileiro, porém, muitos torcedores questionaram a diretoria do Remo em relação a forma como foi comercializado os bilhetes, que pessoas compravam vários ingressos, sendo que o bilhete requer CPF e é intrasferível.

A administradora Natália Guilhermino, torcedora do Leão, conversou com a equipe de O Liberal e reclamou bastante da forma como foi a venda dos bilhetes. Natália citou que cambistas estavam comprando os ingressos sem problemas enquanto quem pessoas passaram horas na fila e não conseguiram adquirir os bilhetes.

“Só queria falar da desorganização. Aquele pai, mãe de família, aquele torcedor apaixonado; que guarda seu dinheirinho com muito custo pra adquirir seu ingresso e quando chega na hora não consegue comprar e logo se depara com um cambista saindo com lote em mãos, isso é inadmissível. Sério, nada contra eles, mas faça um lote só para os mesmo, e nos deixem comprar os nossos ingressos em paz”, disse.

Veja mais

Nas redes sociais vários torcedores deixaram mensagens no perfil oficial do Remo no Twitter, falando da desorganização na venda dos ingressos e também citam cambistas comprando e vendendo bilhetes. No Brasil, o cambismo é crime e a pena é a reclusão de um a dois anos, além de multa.

Redes sociais

“Alô, Remo! Acredito que tenha que melhorar a organização na venda de ingressos. Hoje estava na fila pra comprar, além de ter demorado mais de duas horas, tive que esperar o cambista sair com 10 ingressos na mão, isso tá errado”.

“Na bilheteira tinha uma pessoa vendendo ingresso, apenas uma para atender uma multidão. Resultado, fila de mais de duas horas para comprar, pegamos chuva, sol, teve briga na fila por cambistas que levaram 20 ingressos. Tem que organizar melhor isso aí”.

"Uma simples nota sobre a parcial evitaria que muitos torcedores saíssem de suas casas para enfrentar uma fila por horas para nada. Tudo pela falta de organização do clube. Felizmente consegui comprar meu ingresso, mas quatro horas na fila pegando sol e chuva?? Não normalizem isso!"

“Valeu, Clube do Remo. Sempre essa desorganização para venda de ingressos. Eu vi cambista saindo com seis ingressos e vendendo na fila mesmo, pelo dobro do valor. Aí lindo para aquele pai de família que sai 19h do trabalho, separa o seu dinheirinho e não consegue”.

“Continuam com postura de clube amador, ridículo hoje a organização de venda de ingresso, mais de três horas na fila para comprar meu ingresso, pois cambistas ficavam empatando tudo para comprar 30, ridículo”.

Cambistas

Ingresos são comercilizados livremente nas redes sociais

Online

Além das queixas, torcedores pediram também a possibilidade de vender ingressos de forma online, que permite mais comodidade aos clientes.

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber da situação de cambistas adquirindo ingressos, mas até o momento não tivemos respostas.