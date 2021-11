Remo solicita liberação de 100% da capacidade do Baenão contra o Confiança, pela Série B

Como informado pela equipe de O Liberal, o Remo vendeu todos os ingressos para o duelo com o Confiança. Mas com a frustração dos torcedores que lotaram os pontos de venda e não conseguiram comprar os ingressos, o clube solicitou à Prefeitura de Belém o aumento da capacidade para 100%, ou seja, 13.792 mil lugares. Atualmente, está liberada 50% da capacidade. A informação foi confirmada pela assessoria do Remo:

Remo x Confiança jogam no domingo (28), às 16h, no Baenão, pela última rodada da Série B. Uma vitória do Remo garante a equipe paraense na Segunda Divisão de 2022. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.