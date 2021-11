VÍDEO: Torcida do Remo esgota ingressos para jogo contra o Confiança; azulinos relatam frustração

O Remo anunciou nas redes sociais que os ingressos para o jogo entre Remo x Confiança-SE foram esgotados na noite desta quinta-feira (25). Foram apenas 6.896 ingressos colocados à venda, o equivalente a 50% da capacidade do Baenão. Mas com a frustração dos torcedores que lotaram os pontos de venda e não conseguiram comprar os ingressos, o clube solicitou à Prefeitura de Belém o aumento da capacidade para o duelo.

O jogo contra o time sergipano é a partida mais importante do ano para o Leão, já que vale a permanência na Série B. A torcida azulina deu o seu “cartão de visita” e filas foram registradas nos pontos de vendas de ingressos espalhados por Belém e região metropolitana.

Frustração

O fim da venda dos ingressos terminou com confusão um dos shoppings de Belém. No momento em que uma das Lojas do Remo fechou sem anunciar o fim da venda das entradas - segundo vários relatos -, gerou frustração e críticas dos torcedores:

Iago Campos:

"Primeiro pela falta de organização da loja. Segundo, a falta de bom senso e infligiram uma lei. Tiveram várias pessoas para entrar como prioridade e a loja disse que não tinha prioridade na compra do ingresso, nos pediram para ir para a sede social. O clube não postou a parcial dos ingressos. A desculpa é que o sistema está fora do ar, sendo que teve gente que veio do Baenão - que fechou às 19h -, pediram para vir para o shopping, porque ainda tinha ingresso. Não tem por falta de organização, de tudo".

Cezar Monteiro:

"Estamos aqui desde 13h45 da tarde, uma fila enorme que não andava. Aí chega 20h30, acaba os ingressos e não informam nada para a gente. Não dão nenhuma satisfação durante o dia, e a gente fica na fila que nem um palhaço esperando".

Remo x Confiança jogam no domingo (28), às 16h, no Baenão, pela última rodada da Série B. Uma vitória do Remo garante a equipe paraense na Segunda Divisão de 2022. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.