VÍDEO: Torcedores do Remo enfrentam chuva para comprar ingressos para jogo contra o Confiança

Torcedor do Remo acompanha o clube até debaixo d'água. Pelo menos foi o que provaram dezenas de pessoas na tarde desta quinta-feira (25). Em um ponto de venda de ingressos que fica no estádio do Baenão, em Belém, vários azulinos enfrentaram uma forte chuva no momento de comprar ingressos paro jogo decisivo contra o Confiança, que pode garantir a manutenção na Série B para 2022.

As filas nos pontos de venda, inclusive, são uma espécie de “cartão de visita” da torcida. Além da Loja do Remo anexa ao Estádio Baenão, filas também foram registradas na Sede social do clube, na Avenida Nazaré e nos Shoppings Castanheira e Pátio Belém.

Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo. A arquibancada da Avenida Almirante Barroso R$30 e da Avenida Romulo Maiorana R$40. A cadeira custa R$80 e o camarote avulso R$100. Apenas 6.896 ingressos estão disponíveis, equivalente a 50% da capacidade do Baenão.

Remo e Confiança jogam no domingo (28), às 16h, no Baenão, pela última rodada da Série B. Uma vitória do Remo garante a equipe paraense na Segunda Divisão de 2022. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.