Última vitória do Remo no Baenão pela Série B foi há dois meses

O próximo domingo (28) é dia de decisão para o Remo. O futuro do Leão Azul na temporada 2022 será colocado em jogo diante do Confiança-SE, às 16h, no Baenão, em Belém. Uma vitória diante do Dragão sergipano, mantém o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, mas para que isso ocorra, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista terá que encerrar um incômodo jejum de vitórias em casa pela Segundona.

O último triunfo do time azulino na Série B jogando em casa e com a presença da torcida foi há dois meses, contra a equipe do Náutico-PE, pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Jefferson, de cabeça, nos acréscimos da partida, no dia 24 de setembro, data que marcou o retorno do torcedor aos estádios do Pará.

Jejum

Desde então o Remo não sabe o que é comemorar uma vitória em casa jogando pela Série B. Foram mais quatro jogos em Belém, com um empate e três derrotas, duas delas para concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, como Ponte Preta-SP (que já se livrou da queda) e Londrina (que é um dos que brigam com o Remo para não cair).

Tabela

Atualmente o Remo ocupa a 16ª posição com 42 pontos, à frente de Londrina e Vitória-BA, que estão dento da zona de rebaixamento. Basta o clube paraense conquistar os três pontos, para garantir a vaga na Série B de 2022.

Últimos cinco jogos do Remo em casa

24.09 - Remo 1 x 0 Náutico-PE

04.10 - Remo 0 x 0 Coritiba-PR

24.10 - Remo 0 x 1 Ponte Preta-SP

02.11 - Remo 0 x 1 Londrina-PR

15.11 - Remo 0 x 1 Goiás-GO