Remo inicia venda de ingressos para a partida mais importante do ano; confira

O Remo divulgou em suas redes sociais os preços dos ingressos para a partida contra o Confiança-SE, no próximo domingo (28), às 16h, no Baenão. O jogo é o mais importante do ano para ao azulinos, já que vale a permanência do Leão na Série B.

Os ingressos já estão disponíveis para a partida em todas as Lojas do Remo espelhadas por shoppings de Belém e Região metropolitana. O torcedor azulino poderá adquirir os bilhetes nos valores de R$30 a arquibancada da Avenida Almirante Barroso e R$40 a arquibancada da Avenida Romulo Maiorana. Já a cadeira custará R$80 e o camarote avulso o valor de R$100.

A diretoria azulina ainda não divulgou o coronograma de vendas de meias-entradas e as entregas de gratuidades para idosos e de pessoas com deficiência, o mesmo ocorrendo com a retirada de ingressos para sócios-torcedores e “Jogo da Luz”.

Remo x Confiança jogam neste domingo (28), às 16h, no Baenão. O clube paraense só depende dele para permanecer na Série B, basta vencer, que o Leão estará garantido na Segunda Divisão nacional em 2022. A partida terá cobertura completa com fotos, vídeos, lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.