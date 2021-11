Partida decisiva do Remo na Série B contra o Confiança tem árbitros FIFA

O Remo conheceu a arbitragem para o duelo que ditará a permanência ou não do clube na Série B do Brasileiro. O duelo contra o Confiança, que ocorre no domingo (28), às 16h, no Estádio Baenão, terá o árbitro FIFA Raphael Claus (SP) como árbitro principal.

Raphael Claus, de 42 anos, será auxiliado por Daniel Pualo (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). O quarto árbitro é o paraense Djonaltan Costa de Araújo. Enquanto isso, Wagner Reway (PB), que também é da FIFA, estará no comando do VAR.

Remo x Confiança é válido pela última rodada da Série B. O duelo do clube azulino contra o time sergipano tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.