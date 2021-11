Remo precisa por fim ao 'tabu da tarde' para permanecer na Série B em 2022

Para garantir a manutenção na Série B do Brasileirão, o Remo precisa por fim a um incômodo tabu. A equipe azulina ainda não venceu nenhuma partida disputada no período da tarde nesta Segundona. No domingo (28), às 16h, no Baenão, o Leão joga a vida contra o Confiança na rodada final do campeonato.

Ao todo, o Leão já disputou nove partidas antes das 18h e perdeu em sete oportunidades. Veja a lista:

CRB 2x2 Remo - 1ª rodada

Botafogo 3x0 Remo - 3ª rodada

Remo 0x0 Vitória - 4ª rodada

Londrina 1x0 Remo 14ª rodada

Remo 0x1 Operário - 16ª rodada

Guarani 2x0 Remo - 25ª rodada

Brusque 3x1 Remo 30ª rodada

Remo 0x1 Ponte Preta - 31ª rodada

CSA 2x0 Remo - 34ª rodada

Vale ressaltar que, nestas partidas, o Remo perdeu pontos para adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O Leão foi derrotado pelo Londrina, fora de casa, e ainda deixou de ganhar três pontos contra o Vitória, jogando no Baenão.

No momento, o Remo está na 16ª colocação da Série B, com 42 pontos. Uma vitória garante o Leão na Série B do ano que vem, sem depender de outros resultados. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Oliberal.com