Remo terá desfalque na zaga diante do Manaus pela Copa Verde

O Remo recebe o Manaus-AM na tarde de hoje (18), no Mangueirão, às 16h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Leão tenta retornar à final da competição após cinco anos. Para a partida o técnico azulino terá um desfalque na defesa. O zagueiro Kevem está contundido e ficará fora do jogo.

Em conversa com a equipe de OLiberal, o médico do Remo, Jean Klay, informou que o jogador teve uma contusão grau dois no adutor da coxa direita. Para o lugar de Kevem o treinador azulino poderá utilizar o zagueiro Fredson, que retornou de contusão. Kevem disputou dois jogos da Copa Verde (Gama-DF e Manaus-AM) e marcou o gol da classificação do Remo diante do clube de Brasília (DF) no Mangueirão.

Remo x Manaus se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h, no Estádio Olímpico do Pará. Quem vencer avança para a final da Copa Verde, em caso de empate a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós jogo pelo OLiberal.com.