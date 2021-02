Capitão do Remo analisa como será a segunda partida da semifinal da Copa Verde: 'Jogo complicado'

O volante Lucas Siqueira espera um Remo semelhante ao que conquistou o acesso à Série B no jogo de volta contra o Manaus pela semifinal da Copa Verde, ainda mais após o retorno do técnico Paulo Bonamigo, recuperado da covid-19.

“Acho que a ausência do Bonamigo no dia de jogo e no treino fez a gente sentir falta, claro. Tomamos muitos gols, temos que voltar a ter a identidade da defesa sólida, que toma pouco gols e estamos retornando esse caminho. Estamos nos preparando antes do primeiro jogo. Nesse segundo, estamos nos recuperando e acertando alguns pontos para ficarmos mais fortes”, afirmou o jogador, que também é capitão do time azulino.

Lucas analisou que a primeira partida foi boa para o Leão. Por isso, ele acredita que o time vai conseguir a vitória no jogo que será em casa.

“A gente fez uma boa partida. Principalmente no segundo tempo. Criamos oportunidade no primeiro tempo, apesar do gol, tivemos poder de reação. Nós temos que levar isso para o jogo de volta. Claro eu será um jogo complicado, mas temos total condição de vencer e classificar”, disse o volante, acrescentando que ninguém está pensando em Campeonato Paraense no momento.

“Nosso foco é a Copa Verde. Só vamos pensar no estadual mais a frente. O objetivo é ser campeão da Copa Verde”, garantiu.

A partida entre Remo e Manaus será nesta quinta-feira, às 16 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.