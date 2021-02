Contra o Manaus, Remo busca colocar fim à maldição das semifinais da Copa Verde

O Remo está a uma vitória de retornar à final da Copa Verde. Contra o Manaus-AM, na quinta-feira (18), às 16h, no Mangueirão, o Leão tem a chance de deixar para trás o retrospecto desfavorável na fase semifinal da competição. Em quatro oportunidades, o Remo avançou apenas uma vez e a equipe de O Liberal relembra as participações do clube nesta fase.

2014: queda no Re-Pa

A primeira edição teve Re-Pa logo na semifinal. No primeiro jogo, vitória por 1 a 0 do Bicola, com gol do meia Héverton, substituto da camisa 10 de Eduardo Ramos, que foi para o Leão. Na volta, 0 a 0 garantiu a eliminação azulina.

2015: o troco

O troco do Leão veio com emoção. Na ida, o Remo perdeu por 2 a 0. Na volta, porém, contou com os heróis improváveis Dadá e o garoto da base Silvio para devolver o 2 a 0. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4 e o time azulino chegou à final - onde foi derrotado pelo Cuiabá.

2016: sem chances

No ano seguinte, novo Re-Pa e mais uma vez o Remo ficou pelo caminho. No jogo de ida, vitória bicolor por 2 a 1 (Luiz Carlos Imperador fez o o gol do Remo). Na volta 4 a 2 Papão - Fernando Lombardi (contra) e Ciro fizeram os gols do Leão.

2019: nova eliminação para o rival

Em 2019, o Remo mais uma vez ficou pelo caminho nas semis, graças ao Re-Pa. O primeiro jogo não teve gols. Já no segundo foram quatro: 3 a 1 Paysandu (Neto Baiano marcou para o Leão).

2020: decisão em casa

Já na atual edição da Copa Verde, o Remo disputa uma vaga na final com o Manaus-AM. O empate em 1 a 1 (Wellington Silva fez para o Leão) no jogo na Arena da Amazônia, nos últimos momentos da partida, tirou a vantagem das mãos do Gavião do Norte. Em caso de empate no Mangueirão, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer, avança.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.