Remo tenta a contratação de lateral que está em concorrente da Série B, diz jornalista

O Remo ainda tenta as últimas contratações do mercado antes que a janela extra de transferência encerre. A diretoria azulina busca no mercado a contratação de um lateral-direito e quem está na mira do Leão é o jogador Pedro Costa, que está no Avaí. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.

A busca por atletas no mercado está intensa na Série B. Os clubes procuram os últimos reforços e tentam aproveitar a janela de transferência e, um dos que interessam ao Remo é Pedro Costa, de 31 anos. O jogador fez apenas uma partida no clube catarinense e, ao que tudo indica, não será aproveitado para a sequência da Série B.

De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, as conversas estão adiantadas e a contratação do jogador pode ocorrer. Uma das características de Pedro Costa é a possibilidade de atuar em outras posições, como zagueiro, além de volante. Caso a negociação se concretize, Pedro Costa disputará a posição com os concorrentes Marcelinho, Kadu e Thalys, que foi submetido uma cirurgia no joelho no ano passado e já treina com o elenco.

Natural de Cabo Frio (RJ), Pedro Costa teve passagens por vários clubes do Rio de Janeiro (RJ) como Cabofriense-RJ, São Gonçalo-RJ, Madureira-RJ, Búzios-RJ e Macaé-RJ. Jogou também pelo São Caetano-SP, Botafogo-PB, Luverdense-MT, ABC-RN, Paraná-PR, Retrô e Tombense-MG, além de ter vestido a camisa do Botafogo-SP.