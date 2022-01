Remo tem pior ataque em início de temporada dos últimos 13 anos

O Remo começou o Campeonato Paraense de 2022 com a pontaria descalibrada. Nas duas primeiras rodadas do torneio, a equipe azulina marcou apenas um gol, assinalado na estreia, diante do Amazônia, no Baenão. Essa estatística diante das metas, além de negativa, é histórica para o Leão. O desempenho ofensivo do Remo, até o momento, é o pior do clube em 13 anos.

VEJA MAIS

Levando em consideração as duas primeiras partidas oficiais da temporada, o Remo não marcava tão pouco desde 2008. Na ocasião, o Leão começou o ano com derrotas de 1 a 0 - para Pedreira e Tiradentes - e passou as duas primeiras partidas do ano sem balançar as redes.

Desde então, o ataque do Remo tem sido mais produtivo. De 2008 pra cá, o Leão nunca deixou de balançar a rede, pelo menos duas vezes, nos dois primeiros jogos da temporada. A única exceção tem sido o ano de 2022.

Apesar da estatística negativa, os torcedores mais supersticiosos podem ficar empolgados com o início de temporada ruim do Remo diante das metas. Em 2008, quando a equipe não balançou as redes nas primeiras rodadas, o Remo terminou o ano como campeão paraense. Após o começo de campeonato irregular, o clube se encontrou na competição e bateu o Águia de Marabá na final, por 3 a 2 no placar agregado.

Segundo o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, o mau desempenho ofensivo da equipe está relacionado com a má qualidade de finalização. De acordo com o treinador, em entrevista coletiva após o final da partida contra o Paragominas, esse fundamento deverá ser treinado durante a semana.

"Hoje eu acho que tivemos praticamente 70% do volume de bola, tivemos 12 escanteios, situações criadas, um time intenso em boa parte do jogo, mas não conseguimos o fundamental, que é qualidade de finalização. Quando fazíamos, o goleiro defendia, estava bem posicionado”, avalia.