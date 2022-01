Em jogo fraco, Paragominas e Remo ficam no empate na Arena Verde

Em uma partida tecnicamente fraca e sem grandes emoções, Paragominas e Clube do Remo não conseguiram sair de um empate por 0 a 0, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Com o resultado, o Leão Azul encosta nos 4 pontos, pelo grupo C, enquanto o Jacaré marca o primeiro, no grupo A. Os dois times voltam a campo no próximo domingo, na sequência do Parazão.

As duas equipes adentraram o gramado da Arena Verde às 16 horas, para um jogo morno nos primeiros 45 minutos, com predominância de lances truncados e poucas finalizações. Taticamente, não houve predomínio de ações. Enquanto os donos da casa tentavam explorar as arrancadas pelas laterais, o Remo seguia com maior frequência pela direita, mas a dificuldade de chegar na frente limitou as finalizações de Brenner.

Só no primeiro tempo, o árbitro Andrey da Silva e Silva aplicou quatro cartões amarelos, sendo dois para cada lado. O panorama deu uma melhorada em favor do Paragominas, com a entrada de Buiu na vaga de Jefinho, impondo maior criatividade pelo meio-campo e domínio de bola no campo adversário.

A primeira mudança no time de Paulo Bonamigo só aconteceu aos 23 da segunda etapa, com as entradas de Laílson e Tiago Mafra, nos lugares de Paulo Henrique e Ronald. Mesmo assim, quem manteve a posse de bola foi o time da casa, limitando o ataque remista aos contra ataques. Em um deles, aos 24, Bruno Alves recebeu na entrada da grande área, mas o chute saiu por cima do gol de Dida.

Dos dois lados, as substituições deram maior movimento ao jogo. Aos 50, Luan Rodrigues marcou para o Remo, em complemento de falta, mas o gol foi invalidado. Com muita dificuldade, o placar acabou não saindo do zero.

Jogo foi marcado por vários cartões amarelos (Samara Miranda/Ascom Remo)

Ficha Técnica

Local: Arena Verde

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Jhonathan Leoni Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Cartões Amarelos: Janílson, Ted Love, Índio, Daniel (Paragominas) Anderson Uchôa, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique (Remo)



Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique (Laílson); Anderson Uchôa (Marco Antônio), Pingo, Erick Flores, Bruno Alves (Luan Rodrigues); Ronald (Tiago Mafra) e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Paragominas: Dida; Victão, Talysson, Wallace (Índio), Janilson; Jonatas Capitão, Paulo de Tarso (Daniel), Ted Love, Felipinho; Jefinho (Buiu) e Maranhão (Caio Vox).

Técnico: Marcinho Guerreiro