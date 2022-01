Análise: Técnico do Remo vê superioridade em campo no empate com o Paragominas

O resultado insosso foi decepcionante não só para a torcida. Na avaliação da comissão técnica azulina, o empate sem gols contra o Paragominas escancarou alguns problemas estruturais, sobretudo na parte ofensiva. Sem referência no meio-campo, foi difícil para os remistas encontrarem espaço na defesa do Paragominas e quando encontravam, as finalizações eram sofríveis. Após perder a chance de se isolar na liderança do grupo C, o Remo divide a primeira colocação, com quatro pontos, ao lado do Castanhal.

Apesar do resultado amargo, o técnico Paulo Bonamigo viu evolução do time na posse de bola e criação das jogadas. “Hoje eu acho que tivemos praticamente 70% do volume de bola, tivemos 12 escanteios, situações criadas, um time intenso em boa parte do jogo, mas não conseguimos o fundamental, que é qualidade de finalização. Quando fazíamos, o goleiro defendia, estava bem posicionado”, avalia.

O problema das finalizações, segundo o treinador, pode ser encarado como falta de ritmo de jogo e entrosamento entre os jogadores mais avançados. “Eu acho que a atitude do grupo dentro do que é o limite de cada um, foi boa. Evidente que no entrosamento e parte ofensiva, ainda falta. O gol seria importante e perdemos chances. É o segundo jogo do Bruno, Brenner e Ronald, então temos que trabalhar duro durante a semana”.

A vitória traria ao Remo a liderança do grupo C. No próximo dia 6, o time enfrenta o Itupiranga, no estádio Rosenão e no que depender da comissão técnica, o ideal é ajustar o time que vem jogando, sem pensar em substituições. “Tudo é possível desde que a gente consiga o equilibro. Queremos uma equipe ofensiva, que mantenha o controle de jogo e controle as ações. Temos alguns atletas que estão fora, como Whelton e Gedoz, mas temos que pensar em quem está jogando para dar o melhor.

O atacante Whelton sofreu lesão no adutor da coxa, quanto o meia Felipe Gedoz continua no departamento médico para tratar lesão no tornozelo. Com isso, Bonamigo deve manter a base do meio-campo e ataque, com Erick Flores, Bruno Alves, Ronald e Brenner.

