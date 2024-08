Remo recebe o Londrina na última chance de sonhar com a classificação na Série C

Neste sábado (17), o Remo recebe o Londrina no Baenão, às 21h. Os remistas ocupam momentaneamente o nono lugar na tabela da Série C, estando assim fora da zona de classificação. Por conta disso, o duelo deste final de semana é simplesmente o mais importante da competição, já que pode empurrar para a última rodada a decisão ou simplesmente encerrar o ano dos azulinos.

Na prática, o Leão Azul encara um rival direto por uma vaga à próxima fase. O time paranaense é o sétimo, com 26 pontos. Caso vença, os paraenses encostam no rival. Mas se o Londrina vencer, garante a sua classificação antecipada e encerra a participação remista na Terceirona.

Inicialmente, a partida estava prevista para às 17h, mas devido um contratempo no voo, o Londrina pediu à CBF uma mudança de horário e foi atendido, levando a partida para às 21h. A delegação desembarcou em Belém na madrugada deste sábado. Na bagagem, o técnico Claudinei Oliveira tem apenas uma dúvida: Rafael Longuine e Gustavo França brigam por uma vaga no meio de campo.

Já do lado daqui, o técnico Rodrigo Santana tem algumas oscilações à beira do gramado. Saem de rota o lateral-direito Vidal e o zagueiro João Afonso. O primeiro tem uma contratura no semitendineo direito, enquanto Afonso tem uma lesão grau I no reto anterior da coxa direita. No sentido contrário, três jogadores que estavam suspensos estão à disposição e podem jogar. São eles: Diogo Batista, Ribamar e Paulinho Curuá.

Mas o ponto central da rodada são os cálculos para conseguir o milagre da classificação. O rival direto do Remo é o Figueirense, atual oitavo, com 23 pontos, um a mais que o Remo, o nono colocado. Quem também gravita em torno do G8 é o Náutico, o 10º, com 22 pontos. Em linhas gerais, se o Remo vencer, continua vivo na briga. Em caso de empate, irá depender de resultados muito improváveis, e numa eventual derrota dá adeus à temporada.

Classificados

Até o momento, cinco times já garantiram vaga na próxima fase: Botafogo-PB (35 pontos), Athletic-MG (34), Ferroviária-SP (33), São Bernardo-SP (32) e Volta Redonda (31). Restam, portanto, três vagas em disputa. Ypiranga-RS (28 pontos) e Londrina (26) estão bem posicionados e, se vencerem nesta rodada, também se classificam.

Na disputa

Oito times ainda têm chances de classificação para as quartas de final. Remo, Náutico e Tombense, todos com 22 pontos, são os mais próximos de conseguir a vaga. No entanto, matematicamente, as equipes com 19 pontos também permanecem na disputa: Confiança, Floresta, ABC e CSA. Na outra ponta da tabela, apenas o São José-RS já foi rebaixado. Todos os times com pontuação entre 19 e 14 pontos ainda correm risco de rebaixamento. São eles: Confiança, Floresta, ABC e CSA (19 pontos), Caxias-RS (18), Sampaio Corrêa e Aparecidense (16) e Ferroviário-CE (14).

Ficha Técnica

Data: 24/08/2024

Hora: 21h

Local: Mangueirão

Arbitragem: Não divulgada

Remo: Marcelo Rangel; João Afonso, Ligger, Bruno Bispo; Vidal, Bruno Silva, Giovanni Pavani, Sávio; Pedro Vitor, Ribamar e Jaderson.

Técnico: Rodrigo Santana

Londrina: Gabriel Félix; Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro e Caio Roque; Tauã, Kadi e Rafael Longuine (Gustavo França); Henrique, Everton Moraes e Iago Teles.

Técnico: Claudinei Oliveira