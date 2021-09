Remo recebe imagem peregrina e divulga camisa oficial do Círio

A diretoria do Remo receberá a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na noite de hoje (29), no Salão nobre da Sede Social, na Avenida Nazaré, em Belém. Uma celebração será realizada e em seguida o clube apresentará a nova camisa do Círio, assinada pela “Rei”, marca própria do clube. O evento é aberto aos associados do Leão Azul e terá início às 19h.

