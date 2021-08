Camisas de Remo, Paysandu e Tuna alusivas ao Círio 2021 serão lançadas em setembro

Paysandu, Remo e Tuna Luso começam a vender em setembro as camisas em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e comemoração ao Círio 2021. Neste ano, eles firmaram parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré para ter o Selo do Círio nas vestimentas, que também geram mais um ativo para os clubes.

Paysandu

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou na noite de terça-feira (24) que sete mil camisas serão vendidas a partir do dia 2 de setembro em todas as Lojas Lobo da Grande Belém e também na unidade de Castanhal.

“Fazer do nosso manto uma camisa oficial da Festa de Nazaré é uma emoção muito forte para toda a comunidade católica bicolor, sobretudo pelo significado disso, que é ajudar a realização da nossa maior expressão de fé e todos os seus projetos sociais”, afirmou o dirigente bicolor, em entrevista para o site do clube.

Tuna Luso

Já a Tuna Luso planeja lançar a camisa alusiva ao Círio no dia 12 de setembro, data em que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deve visitar a sede do clube.

Remo

Os detalhes para lançamento da camisa alusiva ao Círio serão definidos na próxima sexta-feira (27) na reunião da diretoria. A expectativa é que na semana que vem tudo sobre a blusa seja divulgado pelo clube, inclusive o dia de lançamento em setembro.

Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelo sites da Lojinha do Círio e do Selo do Círio.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio geram emprego e renda para famílias paraenses através do incentivo a micro e pequenas empresas (MPEs) locais e destina parte da arrecadação às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (Ospan) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.