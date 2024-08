Remo realiza treino em campo sintético do Ceju e Rodrigo Santana cita desafio: 'Difícil de jogar'

A grama sintética do estádio Francisco Novelletto, casa do São José-RS e palco do jogo que vale a classificação para o Remo na Série C, é uma grande preocupação para o treinador Rodrigo Santana. Por isso, o time azulino foi treinar em um dos campos de gramado sintético do Ceju (Centro de Juventude). Na última terça-feira (20), a equipe fez o primeiro treinamento e o técnico do Leão Azul destacou a importância do reconhecimento do material para o duelo decisivo do próximo sábado (24).

"[É importante] aproximar ao máximo ao gramado do estádio do São José, que é um estádio bastante difícil de jogar porque a gente não encontra [a grama em outro lugar], acho que é só lá mesmo. É uma grama muito rala, com muita borrachinha preta. E isso, no momento que a bola quica ou até mesmo no passe ela muda de direção através das borrachinhas. Então, vamos procurar fazer esses dois dias aqui [no Ceju] com a grama sintética", explicou Rodrigo.

Apesar disso, o treinador azulino afirmou que a grama do Ceju não é idêntica a que os jogadores vão encontrar em Porto Alegre. Contra o São José, o Remo precisa vencer para não depender de outros resultados e se classificar. Por isso, o técnico destacou que os trabalhos no campo vão ajudar na adaptação.

"A gente acredita que aqui ainda é bem mais confortável jogar aqui, mas já aproxima um pouquinho do jogo. É um jogo muito difícil, duro e a gente está procurando prestar atenção em todos os detalhes porque a gente precisa fazer um grande jogo e sair de lá classificado. Então, vamos com tudo, trabalhar com muito foco nesse gramado para chegar lá e não ter tanta diferença e entranhar muito o gramado", completou o treinador.

Desde a última segunda-feira (19), a diretoria do Leão Azul procurava um espaço com o gramado sintético para treinar. O pedido foi feito pelo comandante da equipe. Após negociações da FPF (Federação Paraense de Futebol), o Ceju foi cedido para os treinamentos do clube azulino.

O Remo está na oitava posição da tabela, com 25 pontos. Uma vitória simples dar a classificação para a equipe paraense. A partida entre o Leão Azul e o Zequinha ocorre no próximo sábado (24), às 17h, no estádio Francisco Novelletto. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.