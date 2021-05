Remo: presidente do Condel elogia zagueiro Dedé e afirma: 'Joga fácil em qualquer time do Pará'

A maior dificuldade do Remo neste início de temporada foi o sistema defensivo. Os torcedores azulinos cobram da diretoria contratações de zagueiros para a disputa da Série B e também Copa do Brasil, já que o Leão vai encarar o Atlético-MG na terceira fase da competição nacional. Durante a final do Parazão entre Tuna x Paysandu, o presidente do Condel do Remo, Milton Campos, elogiou bastante o zagueiro Dedé, que defende as cores da Lusa.

Em sua conta no Twitter, o ex-diretor de futebol do Remo, Milton Campos, escreveu que o defensor tunante é o melhor zagueiro do Parazão 2021 e que teria vaga no elenco azulino.

“Dedé joga fácil em qualquer time do Pará. Disparado o melhor zagueiro do campeonato”, publicou.

Dedé joga fácil em qualquer time do Pará. Disparado o melhor zagueiro do campeonato. — Milton Campos (@miltoncampos45) May 16, 2021

Alguns azulinos comentaram a publicação de Milton Campos, uns concordaram e até pediram a contratação do jogador, outros discordaram da opinião do dirigente remista. Dedé, de 26 anos, iniciou a carreira no Santos-AP, já atuou no Atlético-GO, Independente de Tucuruí, além do Vitória-BA, onde ficou nas temporadas de 2019 e 2020.

O jogador já participou de duas eliminações do Remo, a primeira foi em 2017, quando o Santos-SP venceu o clube paraense por 3 a 0 nas quartas de final da Copa Verde e a outra na semifinal do Parazão deste ano, quando ele marcou o gol de empate da Tuna, no Baenão e que levou a disputa da vaga para as penalidades.

O Paysandu, maior rival do Remo, confirmou através de seu presidente Maurício Ettinger, que Dedé está em uma lista de avaliação do clube de possíveis reforços para a disputa da Série C deste ano.