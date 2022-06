Remo poderá ter o retorno de até três jogadores para partida contra o Campinense-PB, pela Série C

O Remo poderá ter uma novidade para a partida contra o Campinense-PB, pela nona rodada da Série C. Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Leonan treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira (3). De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, ligada ao clube azulino, o jogador estará entre os relacionados do Leão para o próximo duelo pela Terceirona.

Leonan está de fora da equipe azulina desde o dia 23 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na partida contra o Ypiranga-RS, pela sétima rodada da Série C. Desde então, o jogador, titular de Paulo Bonamigo na temporada, tem sido substituído por Renan Castro.

Ainda de acordo com a fonte, outro possível reforço do Leão Azul é o meia Albano. Lesionado desde a partida de volta contra o Cruzeiro, disputada no dia 12 de maio, pela Copa do Brasil, o jogador finalizou nesta sexta as atividades de transição física. No sábado (4), o atleta treinará com o restante do elenco e será avaliado pela comissão técnica.

Quem também volta, esse com certeza, para o elenco azulino é o meia Jean Patrick. O novo camisa 10 do Leão, que demorou alguns meses para estrear enquanto se tratava de uma lesão no joelho, foi expulso na estreia pelo clube, na sétima rodada contra o Ypiranga-RS. O jogador cumpriu um jogo de suspensão, na oitava rodada contra o Floresta-CE, e poderá ser relacionado novamente.

Remo e Campinense-PB se enfrentam apenas na segunda-feira (6), às 20h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.