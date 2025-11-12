Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí

O Remo pode ter o final de semana dos sonhos com um possível acesso à Série A, mas para isso o Leão Azul precisa vencer o Avaí-SC, no Sábado (15), em Florianópolis (SC) e torcer para derrotas do Criciúma-SC e da Chapecoense-SC, concorrentes diretos na briga pelas vagas na Série A. Para o jogo contra o Avaí, o técnico Guto Ferreira terá retornos ao time titular e uma possível baixa na equipe.

Para a penúltima rodada da Série B, o Remo terá o retorno de dois jogadores titulares. O volante Caio Vinícius e o atacante uruguaio Diego Hernández, que ficaram de fora da partida contra o Novorizontino-SP por suspensão, voltam à equipe titular. Os dois jogadores são protagonistas desse elenco azulino nessa reta final com gols importantes, principalmente nessa sequência de oito partidas invictas.

Mas nem tudo “são flores” no Leão Azul. O técnico Guto Ferreira poderá um desfalque importante contra o Avaí. O lateral-direito Marcelinho sofreu uma contusão na partida contra o Novorizontino, na última rodada da Série B e dificilmente jogará diante do clube catarinense. No lugar de Marcelinho, o comandante azulino poderá contar com Pedro Costa, única opção para essa posição, já que o lateral Nathan Santos pediu desligamento do clube, por não aceitar a posição de reserva após a chegada do técnico Guto Ferreira.

Provável time do Remo

Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiots; Nico Ferreira, Diego Hernández e Pedro Rocha.

O Remo ocupa atualmente a 3ª posição na Série B com 59 pontos. O Leão Azul está muito próximo do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e se vencer o Avaí, dará um passo gigante para o principal objetivo do ano, faltando dois jogos para o término da competição. Avaí x Remo duelam no sábado (15), às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.