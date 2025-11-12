Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro O Liberal 12.11.25 17h03 Equipe azulina pode subir para a Série A já nesta rodada (Raul Martins / Remo) O Remo pode ter o final de semana dos sonhos com um possível acesso à Série A, mas para isso o Leão Azul precisa vencer o Avaí-SC, no Sábado (15), em Florianópolis (SC) e torcer para derrotas do Criciúma-SC e da Chapecoense-SC, concorrentes diretos na briga pelas vagas na Série A. Para o jogo contra o Avaí, o técnico Guto Ferreira terá retornos ao time titular e uma possível baixa na equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para a penúltima rodada da Série B, o Remo terá o retorno de dois jogadores titulares. O volante Caio Vinícius e o atacante uruguaio Diego Hernández, que ficaram de fora da partida contra o Novorizontino-SP por suspensão, voltam à equipe titular. Os dois jogadores são protagonistas desse elenco azulino nessa reta final com gols importantes, principalmente nessa sequência de oito partidas invictas. VEJA MAIS Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul CBF divulga troféu e medalhas da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 Seis clubes possuem chance matemática de ser campeão, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR é o favorito Mas nem tudo “são flores” no Leão Azul. O técnico Guto Ferreira poderá um desfalque importante contra o Avaí. O lateral-direito Marcelinho sofreu uma contusão na partida contra o Novorizontino, na última rodada da Série B e dificilmente jogará diante do clube catarinense. No lugar de Marcelinho, o comandante azulino poderá contar com Pedro Costa, única opção para essa posição, já que o lateral Nathan Santos pediu desligamento do clube, por não aceitar a posição de reserva após a chegada do técnico Guto Ferreira. Provável time do Remo Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiots; Nico Ferreira, Diego Hernández e Pedro Rocha. O Remo ocupa atualmente a 3ª posição na Série B com 59 pontos. O Leão Azul está muito próximo do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e se vencer o Avaí, dará um passo gigante para o principal objetivo do ano, faltando dois jogos para o término da competição. Avaí x Remo duelam no sábado (15), às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b jornal amazônia avaí x remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RETA FINAL Caio Vinícius diz que elenco do Remo 'sabe que está perto de entrar pra história do clube' Volante vive grande fase e retorna ao time para o jogo decisivo contra o Avaí, que pode garantir o acesso azulino à Série A após mais de 30 anos 12.11.25 18h53 Futebol Remo leva vantagem no histórico contra o Avaí em duelo deste sábado pela Série B Avaí e Remo medem forças a partir das 16h30, direto da Ressacada 12.11.25 17h15 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52