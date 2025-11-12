Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase Iury Costa 12.11.25 16h30 Pedro Rocha e Carlão lideram a artilharia da Série B. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal e Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF) Artilheiro da Série B com 14 gols, o atacante Pedro Rocha, do Clube do Remo, vê sua liderança ameaçada na reta final da competição. Sem balançar as redes há três partidas, o camisa 32 azulino agora tem a concorrência direta de Carlão, da Ferroviária, que chegou aos 13 gols após marcar quatro vezes nas últimas cinco rodadas, um deles contra o Paysandu, na 33ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo sem marcar recentemente, Pedro Rocha continua sendo peça fundamental no esquema ofensivo do técnico Guto Ferreira. Além da artilharia, o atacante tem papel decisivo na campanha azulina: 19 dos 59 pontos do Remo na Série B passaram diretamente pelos seus gols, o que evidencia sua eficiência e importância na luta pelo acesso à Série A. VEJA MAIS Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos Remo dá duas ‘voltas ao mundo’ em viagens para jogos durante a Série B Leão Azul está na reta final do campeonato e briga pelo acesso Do outro lado, Carlão vive momento oposto. Apesar da boa fase individual, sua equipe amarga as últimas posições e briga contra o rebaixamento. Na última rodada, o centroavante até marcou contra o Athletic-MG, mas o time mineiro virou a partida e venceu no fim. Com confiança em seu homem-gol, o Remo volta a campo neste sábado (15), às 16h30, contra o Avaí, na Arena Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo pedro rocha esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RETA FINAL Caio Vinícius diz que elenco do Remo 'sabe que está perto de entrar pra história do clube' Volante vive grande fase e retorna ao time para o jogo decisivo contra o Avaí, que pode garantir o acesso azulino à Série A após mais de 30 anos 12.11.25 18h53 Futebol Remo leva vantagem no histórico contra o Avaí em duelo deste sábado pela Série B Avaí e Remo medem forças a partir das 16h30, direto da Ressacada 12.11.25 17h15 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52