Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária

Artilheiro da Série B com 14 gols, o atacante Pedro Rocha, do Clube do Remo, vê sua liderança ameaçada na reta final da competição. Sem balançar as redes há três partidas, o camisa 32 azulino agora tem a concorrência direta de Carlão, da Ferroviária, que chegou aos 13 gols após marcar quatro vezes nas últimas cinco rodadas, um deles contra o Paysandu, na 33ª rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Mesmo sem marcar recentemente, Pedro Rocha continua sendo peça fundamental no esquema ofensivo do técnico Guto Ferreira. Além da artilharia, o atacante tem papel decisivo na campanha azulina: 19 dos 59 pontos do Remo na Série B passaram diretamente pelos seus gols, o que evidencia sua eficiência e importância na luta pelo acesso à Série A.

VEJA MAIS

Do outro lado, Carlão vive momento oposto. Apesar da boa fase individual, sua equipe amarga as últimas posições e briga contra o rebaixamento. Na última rodada, o centroavante até marcou contra o Athletic-MG, mas o time mineiro virou a partida e venceu no fim.

Com confiança em seu homem-gol, o Remo volta a campo neste sábado (15), às 16h30, contra o Avaí, na Arena Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.