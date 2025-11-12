Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária

Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase

Iury Costa
fonte

Pedro Rocha e Carlão lideram a artilharia da Série B. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal e Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF)

Artilheiro da Série B com 14 gols, o atacante Pedro Rocha, do Clube do Remo, vê sua liderança ameaçada na reta final da competição. Sem balançar as redes há três partidas, o camisa 32 azulino agora tem a concorrência direta de Carlão, da Ferroviária, que chegou aos 13 gols após marcar quatro vezes nas últimas cinco rodadas, um deles contra o Paysandu, na 33ª rodada.

Mesmo sem marcar recentemente, Pedro Rocha continua sendo peça fundamental no esquema ofensivo do técnico Guto Ferreira. Além da artilharia, o atacante tem papel decisivo na campanha azulina: 19 dos 59 pontos do Remo na Série B passaram diretamente pelos seus gols, o que evidencia sua eficiência e importância na luta pelo acesso à Série A.

Do outro lado, Carlão vive momento oposto. Apesar da boa fase individual, sua equipe amarga as últimas posições e briga contra o rebaixamento. Na última rodada, o centroavante até marcou contra o Athletic-MG, mas o time mineiro virou a partida e venceu no fim.

Com confiança em seu homem-gol, o Remo volta a campo neste sábado (15), às 16h30, contra o Avaí, na Arena Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

 

