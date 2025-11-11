Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo

O Avaí vai enfrentar o Remo, neste sábado (15), às 17h, na Ressacada, com uma equipe formada apenas por garotos da base. A decisão foi tomada após o elenco profissional se recusar a jogar as duas últimas rodadas da Série B em protesto por salários atrasados. A crise que tomou conta do clube catarinense acabou animando o Leão paraense, que depende apenas de si e pode garantir o tão sonhado acesso à Série A já neste fim de semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A situação no Leão de Florianópolis é das mais conturbadas. Os jogadores do elenco principal já haviam deixado de treinar em agosto, quando o time estava no G4, pelo mesmo motivo, e agora voltaram a cruzar os braços. Sem saída, a diretoria comunicou que os atletas do sub-20 serão escalados nos duelos contra o Remo e o Botafogo-SP.

VEJA MAIS

O técnico Vinícius Bergantim confirmou a decisão em entrevista à Rádio CBN de Santa Catarina, tentando manter o discurso de comprometimento.

“A gente vai trabalhar pra vencer os jogos usando os meninos da base, mas com a ideia de vencer”, disse o treinador.

“Não é porque praticamente zerou a chance do acesso. Eles já vinham sendo bem observados e vamos fazer justiça com quem está começando.”

Apesar do tom otimista, o clima no Avaí é de completo desânimo. Torcedores do próprio clube têm pedido nas redes sociais que o time “entregue o jogo” para prejudicar Chapecoense e Criciúma, rivais regionais que disputam o acesso diretamente com o Remo.

Do outro lado, o ambiente azulino é o oposto. O time de Guto Ferreira vive ótima fase, ocupa a terceira colocação e sabe que a vitória fora de casa pode praticamente selar o retorno à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos.

Treinando em Florianópolis desde o último domingo, o elenco do Remo tenta manter a concentração e aproveitar o momento favorável. Com um adversário em crise e a confiança em alta, o Leão chega à Ressacada pronto para dar mais um passo rumo à Série A.