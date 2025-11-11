Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

Igor Wilson
fonte

Atletas da base jogaram no último jogo do clube, contra o Athletic (Instagram Avaí)

O Avaí vai enfrentar o Remo, neste sábado (15), às 17h, na Ressacada, com uma equipe formada apenas por garotos da base. A decisão foi tomada após o elenco profissional se recusar a jogar as duas últimas rodadas da Série B em protesto por salários atrasados. A crise que tomou conta do clube catarinense acabou animando o Leão paraense, que depende apenas de si e pode garantir o tão sonhado acesso à Série A já neste fim de semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A situação no Leão de Florianópolis é das mais conturbadas. Os jogadores do elenco principal já haviam deixado de treinar em agosto, quando o time estava no G4, pelo mesmo motivo, e agora voltaram a cruzar os braços. Sem saída, a diretoria comunicou que os atletas do sub-20 serão escalados nos duelos contra o Remo e o Botafogo-SP. 

VEJA MAIS

image Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta'
Com o titular lesionado, lateral deve assumir a vaga no jogo que pode garantir o acesso do Remo à Série A

image Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B
Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

O técnico Vinícius Bergantim confirmou a decisão em entrevista à Rádio CBN de Santa Catarina, tentando manter o discurso de comprometimento. 

“A gente vai trabalhar pra vencer os jogos usando os meninos da base, mas com a ideia de vencer”, disse o treinador. 

“Não é porque praticamente zerou a chance do acesso. Eles já vinham sendo bem observados e vamos fazer justiça com quem está começando.” 

Apesar do tom otimista, o clima no Avaí é de completo desânimo. Torcedores do próprio clube têm pedido nas redes sociais que o time “entregue o jogo” para prejudicar Chapecoense e Criciúma, rivais regionais que disputam o acesso diretamente com o Remo. 

Do outro lado, o ambiente azulino é o oposto. O time de Guto Ferreira vive ótima fase, ocupa a terceira colocação e sabe que a vitória fora de casa pode praticamente selar o retorno à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos. 

Treinando em Florianópolis desde o último domingo, o elenco do Remo tenta manter a concentração e aproveitar o momento favorável. Com um adversário em crise e a confiança em alta, o Leão chega à Ressacada pronto para dar mais um passo rumo à Série A. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

