Remo dá duas ‘voltas ao mundo’ em viagens para jogos durante a Série B Leão Azul está na reta final do campeonato e briga pelo acesso O Liberal 12.11.25 12h45 Leão Azul lida com logística complicada (Samara Miranda / Remo) Com duas rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo segue vivo na briga pelo acesso. O time azulino é um dos favoritos a subir para a Série A. Em uma temporada cheia de desafios, às vésperas do duelo contra o Avaí-SC, o clube divulgou nas redes sociais a quantidade de quilômetros percorridos pela equipe durante o ano. Ao todo, foram aproximadamente 46 mil km rodados até as cidades dos jogos - sem contar o trajeto de volta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para se ter uma ideia da distância percorrida pelo time, uma volta ao mundo tem aproximadamente 40.075 km, que é a circunferência da Terra na linha do Equador. Se somar o retorno, o Remo percorreu mais de 90 mil km, o equivalente a mais de duas voltas ao mundo. O Remo passou por todas as regiões do Brasil, visitando 17 cidades - algumas mais de uma vez - entre conexões e sedes de jogos. A cidade mais próxima de Belém em que o Leão Azul jogou foi Manaus, localizada a cerca de 1.350 km de avião (2.700 km ida e volta). VEJA MAIS Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta' Com o titular lesionado, lateral deve assumir a vaga no jogo que pode garantir o acesso do Remo à Série A UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais Já o destino mais distante da equipe azulina foi Chapecó, a 3.504 km de distância da capital paraense. A logística é um grande desafio não só para o Remo, mas também para todas as equipes do Norte do país. A longa quilometragem percorrida exige bastante dos jogadores, que acabam tendo pouco tempo para recuperação e treino por conta das viagens e das esperas em aeroportos. Por isso, nesta reta final, para poupar o elenco do desgaste, o clube decidiu sair direto de Novo Horizonte, em São Paulo, onde enfrentou o Novorizontino-SP, rumo a Florianópolis, em Santa Catarina, onde vai encarar o Avaí-SC. O Remo está na terceira posição, com 59 pontos, e segue na briga pelo tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. No próximo sábado (15), o Leão Azul enfrenta o Leão da Ilha e pode conquistar o acesso, mas precisa torcer contra Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO. 