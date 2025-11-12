Remo dá duas ‘voltas ao mundo’ em viagens para jogos durante a Série B

Com duas rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo segue vivo na briga pelo acesso. O time azulino é um dos favoritos a subir para a Série A. Em uma temporada cheia de desafios, às vésperas do duelo contra o Avaí-SC, o clube divulgou nas redes sociais a quantidade de quilômetros percorridos pela equipe durante o ano. Ao todo, foram aproximadamente 46 mil km rodados até as cidades dos jogos - sem contar o trajeto de volta.

Para se ter uma ideia da distância percorrida pelo time, uma volta ao mundo tem aproximadamente 40.075 km, que é a circunferência da Terra na linha do Equador. Se somar o retorno, o Remo percorreu mais de 90 mil km, o equivalente a mais de duas voltas ao mundo.

O Remo passou por todas as regiões do Brasil, visitando 17 cidades - algumas mais de uma vez - entre conexões e sedes de jogos. A cidade mais próxima de Belém em que o Leão Azul jogou foi Manaus, localizada a cerca de 1.350 km de avião (2.700 km ida e volta).

Já o destino mais distante da equipe azulina foi Chapecó, a 3.504 km de distância da capital paraense.

A logística é um grande desafio não só para o Remo, mas também para todas as equipes do Norte do país. A longa quilometragem percorrida exige bastante dos jogadores, que acabam tendo pouco tempo para recuperação e treino por conta das viagens e das esperas em aeroportos.

Por isso, nesta reta final, para poupar o elenco do desgaste, o clube decidiu sair direto de Novo Horizonte, em São Paulo, onde enfrentou o Novorizontino-SP, rumo a Florianópolis, em Santa Catarina, onde vai encarar o Avaí-SC.

O Remo está na terceira posição, com 59 pontos, e segue na briga pelo tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. No próximo sábado (15), o Leão Azul enfrenta o Leão da Ilha e pode conquistar o acesso, mas precisa torcer contra Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO.