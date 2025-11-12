Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul O Liberal 12.11.25 15h54 Torcida do Avaí poderá acompanhar om time do coração sem pagar (Leandro Boeira/ "x" - @avaifc) O Remo pega o Avaí-SC no próximo sábado (15), às 16h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida para o time catarinense não vale mais nada, já que o Avaí não corre mais risco de rebaixamento e não possui mais chances de acesso. Para o remo é o jogo da vida, pois o Leão Azul briga pelo acesso. Nesta partida a diretoria do clube catarinense fez uma promoção nos ingressos para os sócios e quer a Ressacada lotada diante do Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Avaí divulgou em suas redes sociais o serviço de jogo para a partida contra o Remo. Os ingressos para o confronto de Leões custam R$100 em qualquer setor do estádio exceto a área VIP, que custará o valor de R$150. Para quem for sócio do clube catarinense, poderá fazer o check-in e levar mais três torcedores totalmente de graça. A equipe catarinense passa por uma situação delicada fora das quatro linhas. Os jogadores do Avaí estão com salários atrasados e não treinaram nessa semana. VEJA MAIS Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais Remo dá duas ‘voltas ao mundo’ em viagens para jogos durante a Série B Leão Azul está na reta final do campeonato e briga pelo acesso Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas O jogo de sábado para o Remo pode garantir o acesso para a Série A. O Leão Azul precisa vencer o Avaí e torcer por derrotas da Chapecoense-SC, que enfrenta o Volta Redonda-RJ, no Rio de janeiro (RJ), também no sábado, além do Criciúma-SC, que não pode pontuar diante do Botafogo-SP, em Criciúma (SC). Avaí x Remo duelam neste sábado (15), às 16h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 