Remo pode deixar a zona de rebaixamento Série C caso vença o América-RN; veja as combinações

O Remo pode deixar a zona de rebaixamento da Série C nesta quinta-feira (8). Para tanto, o Leão precisa vencer o América-RN, hoje à tarde, no Baenão, e ainda torcer por uma combinação de resultados para terminar a 7ª rodada fora da região da degola pela primeira vez na atual edição do Brasileiro.

A matemática é simples e a princípio não depende de saldo de gols ou demais critérios de desempate. Basta uma vitória mínima sobre o América-RN e as derrotas de dois rivais diretos de Z4: Floresta-CE e Aparecidense-GO.

As duas equipes jogarão em casa nesta rodada. O Floresta pega o líder São Bernardo-SP, a partir das 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A Aparecidense recebe o Brusque-SC no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a partir das 19h.

Se esta combinação ocorrer, o Remo chegará aos 7 pontos e saltaria da 20ª para a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora do Z4. Volta Redonda, Aparecidense e Floresta, com 6 pontos cada, juntariam-se ao América-RN, com 5 pontos, na região da degola.

Outras combinações de resultados

Caso o Remo consiga vencer o América-RN por apenas um gol de diferença, o empate entre Floresta e São Bernardo também pode manter o time azulino fora da zona de rebaixamento se a Aparecidense perder para o Brusque.

Situação da tabela da Série C antes dos jogos desta quinta-feira, 8 (Reprodução/CBF)

Mas, na hipótese de São Bernardo e o time goiano empatarem em Aparecida de Goiânia, o Leão precisaria de uma goleada por 4 gols de diferença para superar a Aparecidense nos critérios de desempate e não ficar entre os quatro últimos colocados da tabela. Neste caso, por conta do saldo de gols, o Leão poderia ultrapassar até mesmo o Figueirense, atual 15º colocado, caso o Furacão seja derrotado pelo Ypiranga-RS na noite desta quinta, no Orlando Scarpelli, partida que será às 21h30.

Jogos desta quinta-feira que podem influenciar a posição do Remo na tabela:

18h30 - Floresta-CE x São Bernardo-SP, no Ceará

19h00 - Aparecidense-GO x Brusque-SC, em Goiás

21h30 - Figueirense-SC x Ypiranga-RS, em Santa Catarina