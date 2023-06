No duelo dos lanternas da Série C, Remo recebe o América-RN, no Baenão

Com quatro pontos nos últimos dois jogos, o Remo começa a ganhar um pouco mais de força na Série C. Apesar de ainda estar na lanterna, a equipe tem a chance de dar sequência aos últimos resultados nesta quarta-feira (8), às 16h30, contra o América-RN, no Estádio do Baenão.

Duelo dos lanternas

Frente a frente estarão os dois lanternas desta Série C. Se o Leão se encontra na 20ª posição, o América-RN é o vice, com um ponto a mais (5 contra 4). Ambos venceram apenas uma vez e estão entre as piores defesas do torneio.

Para resolver

O principal calcanhar de Aquiles do Remo em 2023 tem sido os lances de bola aérea (seja em cruzamentos ou bola parada). 64,5% dos gols que o time azulino tomou foram desta forma. Inclusive no empate do último fim de semana, contra o Brusque, quando o Remo vencia até a parte final do duelo.

Mudanças

A principal novidade do Remo para a partida é a perda da titularidade por parte do meia Pablo Roberto. Como antecipado por O Liberal, o jogador sairá do time para dar vaga ao atacante Fabinho. Catalá já tinha promovido algumas mudanças: Saídas de Lucas Mendes e Richard Franco para as entradas de Lucas Marques e Rodriguinho. O volante Claudinei parece ter ganho o lugar de Jean Silva.

Com isso, Muriqui deve jogar como segundo atacante ou até mesmo um camisa 10, com o sistema variando entre um 4-2-3-1 e 4-4-2. Catalá continua trabalhando também com a expectativa para a chegada de possíveis reforços para a sequência do torneio.

Próximo desafio

No próximo desafio azulino, o Leão encara o América-RN, pela sétima rodada da Série C, no Baenão. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo OLiberal.com e transmissão ao vivo na Rádio Liberal.

Ficha técnica

Remo x América-RN

Campeonato Brasileiro da Série C – 7ª rodada

Data: 08/06/2023 (quinta-feira)

Local: Estádio do Baenão

Horário: 16h30

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Kevin; Anderson Uchôa e Claudinei; Pedro Vitor, Muriqui e Rodriguinho; Fabinho. Técnico: Ricardo Catalá.

América-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Gilvan e Luiz Paulo; Rodriguinho, Vini Guedes e Rael; Frank, Renan Gorne e Wallace Pernambucano. Técnico: Thiago Carvalho.