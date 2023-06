Remo: Pablo Roberto deve ser barrado contra o América-RN; veja o provável time

A paciência da comissão técnica e da direção do Remo parece ter se esgotado com o meia Pablo Roberto. Desde há pouco mais de um mês o rendimento do jogador vem caindo. Como resultado, o técnico Ricardo Catalá deve pô Pablo no banco de reservas contra o América-RN, nesta quinta-feira (8), às 16h30, no Baenão.

A informação é do colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, algo que fontes internas do Leão confirmaram. Em 24 partidas com a camisa do Remo na temporada, Pablo Roberto só foi reserva uma vez: na vitória sobre o Tapajós por 2 a 0, no dia 11 de março, em jogo pelo Parazão 2023.

O meia chegou a ter a saída especulada para clubes da Série A, depois de ser destaque na vitória sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, algo que não se concretizou, apesar do interesse real.

Como ficaria a equipe?

Caso Pablo Roberto seja de fato barrado, a tendência é que haja uma mudança no sistema de jogo. A saída do meia daria entrada ao centroavante Fabinho, atualmente reserva do atacante Muriqui. Aliás, este último seria recuado para jogar na função de meia-atacante.

Juntos, os jogadores têm 19 gols marcados neste ano. Em 21 partidas na temporada, Muriqui tem 11 gols e é o artilheiro azulino em 2023. Já Fabinho soma 8 gols em 21 partidas.

Com as alterações, o Remo passaria para um 4-2-3-1 no momento ofensivo, enquanto seria um 4-4-2 sem a bola. A equipe azulina treinada por Catalá é a seguinte: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Kevin; Uchôa e Claudinei; Pedro Vitor, Muriqui e Rodriguinho; Fabinho.